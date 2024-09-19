Украина, 19 сентября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Назначенный Киевом глава оккупированной украинскими войсками части Запорожской области Иван Фёдоров заявил о повреждениях инфраструктуры в регионе в ночь на 19 сентября в результате множества взрывов.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Как уточнил Фёдоров в своём Telegram-канале, в регионе за сутки прогремело более 160 взрывов. По его словам, поступило 62 обращения о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры. Уточнять, о каких конкретно объектах идёт речь, Фёдоров не стал.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Запорожье.

Запорожская область вернулась в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по результатам референдума, итоги которого Киев игнорирует. На сегодняшний день под контролем России находится 70% территории региона, но город Запорожье пока остаётся под оккупацией киевских властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил назначенный Киевом глава оккупированной Украиной части Запорожской области Фёдоров, инфраструктурные объекты получили повреждения на территориях региона, подконтрольных Киеву.

15 сентября украинское министерство энергетики проинформировало о том, что в ряде областей Украины, а также на территориях, занятых ВСУ, получили повреждения несколько энергетических объектов. В ведомстве отметили, что это случилось в результате взрывов.

В минэнерго уточнили, что повреждённые объекты находятся в Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.