Москва, 6 сентября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Ударом комплекса «Искандер-М» по гостинице в городе Запорожье уничтожены до 50 военных ВСУ, в том числе 19 британских наёмников. Об этом 6 сентября заявил высокопоставленный военный источник.

Алексей Даничев/РИА Новости

«2 сентября текущего года вечером был нанесён удар расчётом ОТРК «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наёмников, расположенном в здании гостиницы в городе Запорожье», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что в результате было уничтожено до 50 военных ВСУ, в том числе 19 наёмников из Великобритании. Ещё около 20 боевиков получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве был нанесён высокоточный удар. Под руководством иностранных инструкторов там велась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.