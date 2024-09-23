Брянская область, 16 апреля, 2008, 21:08 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Брянской области расследуется уголовное дело в отношении заведующего кладбищами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Заведующий кладбищами Володарского района города Брянска Александр Захаренко подозревается в хищении денежных средств, совершенных мошенническим путем, с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, 11 апреля 2008 года заведующий кладбищами Володарского района города Брянска Александр Захаренко, не имея полномочий на продажу земельных участков под захоронение умерших людей, получил от жителя Володарского района Брянска денежные средства в сумме 52 000 рублей, за предоставление земельного участка под дальнейшее захоронение родственников.

В настоящее Александр Захаренко задержан и решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.