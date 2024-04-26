Астана, 26 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Ираном выходят на новый уровень, заявил 26 апреля министр обороны и поддержки вооружённых сил исламской республики Мохаммад Аштиани.

Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень», — сказал он на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Астане.

Аштиани также выразил благодарность Шойгу за поддержку Ирана в момент нападения на консульство страны в столице Сирии Дамаске.

Глава минобороны Ирана поблагодарил российского коллегу и за позицию, выраженную на общем заседании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла ранее в Астане.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 апреля Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани в Астане заявил, что Москва готова расширить военное сотрудничество с Тегераном. Интенсивность контактов, как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств возросла кратно.

1 апреля авиация Израиля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. В числе жертв атаки оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на удар по консульству. Кроме того, иранская сторона призвала СБ ООН осудить атаку на дипмиссию.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль. Иранские силы использовали для этого более 200 ракет и ударных беспилотников. В Тегеране назвали указанный удар ответом на нападение на своё консульство в Дамаске.