Казань, 23 сентября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов обратился в суд с просьбой признать его банкротом из-за долгов, сообщило 23 сентября издание «Вечерняя Казань».

Егор Алеев/ТАСС Артем Лукоянов

По этим данным, только банкам и микрофинансовым организациям игрок задолжал более 30 млн рублей. Также у Лукоянова есть задолженности по коммунальным платежам и алиментам, сказано в материале.

За «Ак Барс» игрок выступал в течение 13 сезонов и провёл 780 игр, в которых набрал 201 очко (90 голов и 111 голевых передач). В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанской команды.

В августе генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что Лукоянов покинул команду из-за личных проблем, не связанных с хоккеем.

В сезоне 2024/25 годов Лукоянов выступает за московский «Юнисон» из Всероссийской хоккейной лиги. Его официальная зарплата составляет 50 тыс. рублей в месяц. Возможно, это связано со списанием части заработанных средств в счёт погашения долга, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в июне власти Канады ввели санкции против советского хоккеиста, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Третьяк, трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, был первым советским хоккеистом, которого внесли в списки Зала хоккейной славы в Торонто.

В августе защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков, вернувшийся в Россию после семи лет в США, в беседе с журналистами сравнил менталитет российских и американских граждан, отметив, в частности, лицемерие, с которым регулярно сталкивался в США. Спортсмены, которые летят за океан впервые, могут попасть в совсем иной мир, подчеркнул хоккеист.