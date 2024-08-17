Москва, 17 августа, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Хоккеист, защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков, вернувшийся в Россию после семи лет в США, в интервью обозревателю «Чемпионата» сравнил менталитет российских и американских граждан.

ПХК ЦСКА Москва

«Отношение людей другое, менталитет другой. Тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как всё устроено», — заявил он.

Саморуков также отметил, что спортсмены, которые летят за океан впервые, могут попасть в совсем иной мир.

Хоккеист перешёл в ЦСКА 1 августа. В Национальной хоккейной лиге защитник выступал за «Сент-Луис» и «Эдмонтон».

Как передавало ИА Регнум, ранее российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин признался, что скучает в Европе по родине и пельменям. Футболист добавил, что ему очень не хватает русского менталитета, русских людей, их открытости.

Головин рассказал, что в Европе люди мыслят иначе, не так, как ему привычно и комфортно, а дома он себя чувствует только в России. По словам спортсмена, после завершения карьеры он намерен вернуться на Родину.