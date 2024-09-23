Москва, 23 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Известный российский шоумен Михаил Галустян во время съёмок нового проекта в Колумбии использовал российский флаг как «оберег» от местной полиции.

Pavel Kashaev /globallookpress.com

«Это же Колумбия, там ведь ещё есть враждующие между собой картели, поэтому всё строго, полиция бдит. Но, слава Богу, я всегда беру с собой в такие поездки маленькие российские флаги. И на машину под лобовое стекло сразу повесил наш флажок. Когда нас останавливали, я говорил: «Русия! Вива Путин! Вива Русия!» Они: «Все, все. Понятно», — рассказал он в интервью aif.ru.

По словам телеведущего, во время съёмок российский флаг выступал своего рода оберегом для него и всей группы. Полицейским Михаил дарил сувениры и магниты с изображением Кремля. Также Галустян подчеркнул, что русских очень уважают в Южной Америке.

«Уважают нас в Южной Америке? Очень уважают. Нас пропускали только потому, что я говорил: Путин, Русия, форева!» — добавил шоумен.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Колумбия выразила заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС. Об этом заявил президент страны Густаво Петро во время встречи с бразильским лидером.

Ранее российский кандидат в мэры одного из колумбийских городов Михаил Краснов в интервью ИА Регнум рассказал, что влияние России в Колумбии ощущается в культурном плане, особенно в отношении старших слоёв населения, помнящих Советский Союз. По его словам, фигуру президента Владимира Путина там часто сравнивают с Эрнесто Че Геварой.