Москва, 23 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Законопроекты, направленные на запрет пропаганды «отказа от деторождения» (движения чайлдфри), не коснутся образа жизни и выбора граждан, поскольку речь идёт только о запрете распространения идеологии бездетности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы и члена комитета Госдумы по просвещению Эльвиру Аиткулову.

Global Look Press

«Учтём замечания, которые есть в заключении правительства, и уточним само понятие «отказ от деторождения». Обращаю особое внимание, что речь идёт именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека», — отметила Аиткулова.

По данным агентства, правительство России поддержало с учётом замечаний законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения» в СМИ, интернете, а также фильмах и рекламе. В документе отметили, что инициатива направлена на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, поскольку это враждебный проект, направленный на отказ здоровыми, нормальными женщинами от материнства. Однако государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей, добавила она.

Ранее Матвиенко заявляла, что необходимо создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.