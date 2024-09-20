Горно-Алтайск, 20 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Александр Суразов назначен на пост председателя комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Об этом 20 сентября сообщается в Telegram-канале программы.

Кадр из видео Александр Суразов

«На посту председателя регионального комитета Александр будет заниматься вопросами создания инфраструктуры в регионе — спортивных комплексов, многофункциональных площадок, развитием секций боевых видов спорта, и в частности самбо, в школах и колледжах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение Суразова на должность утвердил врио главы региона Андрей Турчак.

По словам Турчака, спорт в республике должен стать нормой жизни, а для этого он должен быть доступен гражданам любого возраста.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня во время встречи президента РФ Владимира Путина с финалистами программы «Время героев» Суразов рассказал, что в 2020 году с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Во время спецоперации, несмотря на полученные тяжёлые ранения, старался быстро восстановиться и вернуться в строй для выполнения боевых задач.

Суразов поблагодарил российского лидера за программу «Время героев» и заверил, что участники спецоперации его не подведут. В ответ Путин поблагодарил матерей военнослужащих за воспитание таких бойцов.

После этого Турчак сообщил, что встретился с Суразовым и предложил ему поработать в своей команде. Как тогда отметил врио главы региона, такие люди, как капитан Суразов, являются гордостью России, и Республики Алтай в частности.

Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».