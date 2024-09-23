Якутск, 23 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) назначен Герой России, участник программы «Время героев» Игорь Юргин, сообщил 23 сентября глава республики Айсен Николаев.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Игорь Юргин

Предыдущий глава ведомства Пётр Шамаев ранее заключил с Минобороны контракт и отправился добровольцем в зону СВО, напомнил Николаев в своём Telegram-канале, назвав решение Шамаева ярким примером патриотизма и гражданской ответственности.

«Сегодня исполняющим обязанности министра назначен Герой России Игорь Васильевич Юргин — человек, чьи подвиги и несгибаемая воля служат источником вдохновения для каждого из нас. Уверен, что его профессионализм и личные качества помогут ему успешно справиться с новыми задачами на этом важном посту», — написал глава Якутии.

Юргин родился в Якутии в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года Юргин был командиром отряда штурмового мотострелкового полка.

Как передавало ИА Регнум, в апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» нескольким участникам спецоперации. В частности, «Золотые Звёзды» Героев России, офицерские шашки и пистолеты Ярыгина получили подполковник Леонид Пашкевич и майор Игорь Юргин. Награды в соответствии с указом президента вручили военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

20 сентября стало известно, что участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили на пост председателя комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Он будет заниматься вопросами создания в регионе инфраструктуры — спортивных комплексов, многофункциональных площадок, а также развитием секций боевых видов спорта в школах и колледжах.