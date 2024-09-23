Курск, 23 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. При освобождении населённых пунктов Кореневского района Курской области удалось найти 268 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что с начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть обращения от организаций, разыскивающих сотрудников.

«Во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», — написал Смирнов.

Он добавил, что помимо этого, полиция нашла ещё 101 человека, которые спешно покинули дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.

Смирнов обратил внимание, что часто поиски осложняются тем, что выехавшие с приграничных территорий граждане не сообщают в местные администрации о своём местонахождении. Он призвал всех зарегистрироваться и подать заявления на восстановление документов.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Смирнов сообщил, что сотрудники Российского Красного Креста помогли найти в Курской области более 500 человек, считавшихся пропавшими после эвакуации из приграничных районов из-за обстрелов со стороны ВСУ. Он отметил, что в региональном пункте Российского Красного Креста работают около 70 волонтёров, ежедневно на пункт обращаются за помощью порядка 2 тыс. человек.

22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские военные вывезли часть мирных жителей, захваченных в приграничных населённых пунктах Курской области, за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна. Также дипломат рассказала, что на захваченной ВСУ территории Курской области в настоящее время есть несколько мест, похожих на концлагеря.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли 16 тыс. военных.