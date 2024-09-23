Москва, 23 сентября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий Юрий Радушинский рассказал, что встретил в российском плену в ДНР сотрудника украинского территориального центра комплектования (ТЦК) Николая Юрченко, который его мобилизовал несколько месяцев назад.

Павел Лисицын/РИА Новости

На опубликованных 23 сентября ТАСС кадрах запечатлена встреча двух мужчин в плену. Первым сотрудника ТЦК узнал сам мобилизованный. По его словам, мобилизация была принудительной и сопровождалась конфликтом.

«Я не пошёл в военкомат, у меня были отсрочки — несколько операций, в том числе трепанация черепа», — добавил мужчина.

В свою очередь сотрудник ТЦК попросил прощения за свой поступок и рассказал, что также стал жертвой собственного руководства, отправившего его на фронт.

Как передавало ИА Регнум, взятый в плен военными армии России боец украинских формирований Владимир Кислый ранее рассказал, что командование ВСУ бросило его подразделение на произвол судьбы.

Другой пленный украинец Андрей Гусляков сообщал, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам, когда те решили сдаться российским военным.