Тверская область, 23 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум.

Пресс-служба правительства Тверской области В Торопце после атаки БПЛА работает правительство области

Правительство Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей на этой неделе работает в Торопце. Как напомнили в пресс-службе правительства Тверской области, в городе продолжается ликвидация последствий атаки беспилотного летательного аппарата.

По решению Игоря Рудени министерства правительства Тверской области работают над оказанием оперативной помощи Торопецкому району. В городе ежедневно будет заседать оперативный штаб. Руководители профильных министерств будут принимать граждан как в администрации Торопецкого муниципального округа, так и в выездном формате.

Службы Торопца занимаются ремонтом и восстановлением. Продолжается сбор заявок от жителей муниципалитета на проведение ремонтных работ в домах, пострадавших в результате отражения атаки БПЛА. Специально организованные комиссии проводят подомовой обход. Ремонтируются объекты социальной сферы.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, 18 и 21 сентября в Торопецком районе были отражены атаки беспилотников.