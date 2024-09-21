Тверская область, 21 сентября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В Тверской области ведется ликвидация последствий падения обломков беспилотного летательного аппарата в результате отражения атаки в ночь с 20 на 21 сентября. С раннего утра губернатор региона Игорь Руденя работает в Торопецком округе и на месте проводит совещание оперативного штаба.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Идет ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных Министерством обороны РФ, расчистка территории», — сообщил он. По словам губернатора, эвакуация населения в городе Торопце не производится. «Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены», — отметил Игорь Руденя.

По его словам, в течение часа планируется возобновить движение по федеральной трассе М-9, где оно временно было перекрыто в связи с ликвидацией последствий падения обломков беспилотника. Сейчас машины направляются по объездным путям. Пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет.

Напомним, как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября в городе Торопце от падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Часть населения Торопца была эвакуирована.