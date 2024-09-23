Москва, 23 сентября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В мире меняется система международных отношений, и на территории Европы предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Moncloa/Global Look Press

Он прокомментировал суждения президента Франции Эммануэля Макрона о строительстве нового миропорядка, а также о том, что Европе придётся пересмотреть отношение к РФ.

«Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно и архитектура безопасности Европы, предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий», — сказал Песков.

Ранее Макрон заявил, что европейским странам рано или поздно предстоит переосмыслить свои отношения с Россией в контексте того, что Европа не ограничивается Евросоюзом и НАТО.

Он добавил, что странам Европы и мира необходимо сосредоточиться на том, чтобы «построить новый мировой порядок». Глава государства уточнил, что речь идёт о «климате и технологической революции».

Как передавало ИА Регнум, глава британское партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией. Он предположил, что это может произойти после того, как действующий президент США Джо Байдени премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинут занимаемые должности.