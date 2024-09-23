Париж, 23 сентября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Европе нужно организовать себя по-новому, пересмотреть отношения с Россией, а затем заняться строительством полноценного и справедливого мирового порядка. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже.

Gao Jing/Global Look Press

По его словам, всем заинтересованным игрокам пора думать о «мире в Европе завтрашнего дня», учитывая, что Европа — это не только Евросоюз и НАТО.

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — сказал Макрон в ходе выступления, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Французский лидер добавил, что европейским и другим странам следует сосредоточиться на строительстве нового миропорядка, так как нынешнее устройство мира неполноценно и несправедливо. В этом заключается величайший вызов современности.

Существующий порядок, пояснил он, был задуман в конце Второй мировой войны. Он не учитывал тех проблем, которые возникли позже и стали доминирующими, — изменения климата и технологическую революцию.

Макрон также заявил, что густонаселённые страны, которых ещё не было при формировании существующего миропорядка, должны более активно участвовать в международных организациях. Он добавил, что затронет этот вопрос, когда будет выступать на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Европейское политическое сообщество — международный форум, созданный в 2022 году по инициативе Макрона для дискуссий о будущем Европы.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в ходе выступления в Сорбонне Макрон призвал европейские страны продемонстрировать, что они не вассалы по отношению к США. Говоря о будущем Европы, он предупредил, что в ближайшие годы регион столкнётся с серьёзной угрозой ослабления, в том числе из-за поведения Китая и США на мировых рынках. По его словам, есть три оси, которые дадут «содержание европейскому суверенитету», это власть, процветание и гуманизм.