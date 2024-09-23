Нальчик, 23 сентября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Нальчикский городской суд арестовал 15 человек, подозреваемых в участии в экстремистском религиозном сообществе, на два месяца. Об этом сообщает глава объединённой пресс-службы судебной системы Кабардино-Балкарской Республики Мадина Тхагужокова.

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«Нальчикский горсуд избрал в отношении всех 15 задержанных меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — приводят слова Тхагужоковой «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее СК РФ сообщил о задержании 15 человек по подозрению в участии в экстремистском сообществе. Отмечалось, что в отношении подозреваемого в создании экстремистского сообщества Резуана Кангезова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). Остальным подозреваемым вменяется участие в нём (ч.2 ст. 282.1 УК РФ).

Согласно версии СК, Резуан Кангезов в 2023 году организовал на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики экстремистскую ячейку для применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения в отношении них преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды.