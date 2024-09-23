Москва, 23 сентября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VII Международного форума «Российская энергетическая неделя». Послание с приветствием опубликовала пресс-служба на официальном сайте Кремля.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Он отметил, что на полях форума также состоится встреча министров энергетики стран БРИКС. Она станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении.

«В ходе переговоров предстоит согласовать общие для наших государств принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге», — пояснил Путин.

VII российская энергетическая неделя пройдёт в Москве с 26 по 28 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в обращении к участникам форума российский лидер отметил, что взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик.

Ранее Путин заявил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Он отметил, что российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе, а многие европейские страны уже балансируют на грани рецессии. Россия будет постепенно наращивать поставки своего газа в другие регионы мира, добавил президент.