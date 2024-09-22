Назаровский район, Красноярский край, 22 сентября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Жительница Красноярского края, трое детей которой скончались, отравившись пельменями и курицей, находится на девятом месяце беременности, сообщили 22 сентября в региональном управлении СК РФ.

Petrov Sergey/Global Look Press

Взрослых членов её семьи доставили санавиацией в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи, детей — в Красноярский краевой клинический Центр охраны материнства и детства. Несмотря на усилия врачей, трое детей скончались.

Как сообщало ИА Регнум, жительница села Красная Сопка Назаровского района купила в магазине курицу и пельмени. Вечером 20 сентября родители и четверо детей съели эти блюда за ужином. Через некоторое время у них появились симптомы отравления.

К врачу семья обратилась в районе 11 часов утра. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице шестилетняя девочка и 13-летний мальчик умерли. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка. Отец семейства и 13-летняя дочь находятся в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Силовики допросили хозяиная продуктового магазина «Олимп» в Красной Сопке. Он сообщил, что приобретает полуфабрикаты у трёх поставщиков — из города Назарово, Красноярска и Хакасии.