Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Западные страны стремятся превратить тему Украины в первостепенную в рамках всех обсуждений в ООН, заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

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«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Полянский назвал такую позицию странной, поскольку в мире наблюдается много конфликтов, в том числе кризис на Ближнем Востоке, который дипломат охарактеризовал как «крайне острый».

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, где выступит на сессии Генассамблеи ООО в Нью-Йорке. Он также хотел встретиться с главами американских компаний, чтобы обсудить потребности Украины в энергетике.

Кроме того, появилась информация о том, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести переговоры с главой киевского режима.