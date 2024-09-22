Вашингтон, 22 сентября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Переизбрания на следующих выборах в 2028 году не намерен добиваться экс-президент и кандидат на высший государственный пост США от республиканцев Дональд Трамп в случае поражения в нынешней президентской гонке. Об этом политик заявил 22 сентября в эфире программы Full Measure.

Gage Skidmore

«Нет, не буду», — уточнил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. И тут же политик-республиканец выразил надежду на успех в нынешних выборах.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От республиканцев в качестве кандидата на пост главы государства представлен Трамп, от демократов баллотируется действующий вице-президент Камала Харрис, сменившая своего шефа, президента США Джозефа Байдена, который принял решение выйти из гонки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис, заявив, что для этого уже «слишком поздно». По мнению Трампа, демократам нужны дебаты, так как они чувствуют, что серьёзно уступают республиканцам.