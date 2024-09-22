Москва, 22 сентября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Молодой человек, который разгромил могилу основателя и ведущего программы КВН Александра Маслякова, может отправится под арест на три месяца, что следует из статьи УК РФ.

Кадр из видео

Ранее появилась информация, что 19-летний мужчина разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище.

Как пишет Life.ru, ему вменяется статья об осквернении захоронений (ст. 244 УК РФ). По законодательству нарушителю может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трёх месяцев.

Сейчас молодой человек находится на допросе. Его должны направить на наркологическую экспертизу.

Telegram-канал Mash уточняет, что напавшего на могилу пытались успокоить прохожие, однако это не останавливало его. Парень намеревался скрыться с места на самокате, однако его задержала охрана кладбища и передала полицейским.

Как ранее передавало ИА Регнум, семья Александра Маслякова после разрушения его могилы обратилась с заявлением в полицию. Устроивший погром на могиле заявил, что Масляков «не достоин там лежать». Предварительно, 19-летний парень находился в состоянии наркотического опьянения.

После случившегося могилу Маслякова привели в порядок. Вырванный крест установили на прежнее место. Также к могиле вернули фотографии покойного и мемориальную табличку.