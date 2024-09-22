Москва, 22 сентября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Могилу основателя и ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище привели в порядок после того, как в воскресенье, 22 сентября, её разгромил 19-летний неадекват. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram.

Global Look Press

Уточняется, что вырванный крест установили на прежнее место. Также к могиле вернули фотографии Маслякова и мемориальную табличку.

По данным Telegram-канал «112», вандала задержала охрана кладбища, после чего он был передан полиции.

Как передавало ИА Регнум, устроивший погром на могиле Маслякова заявил, что телеведущий «не достоин там лежать». Предварительно, 19 летний парень находился под наркотикам.

Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что телеведущий в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц. У него было онкологическое заболевания.