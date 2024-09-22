Москва, 22 сентября, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Семья основателя «Клуба весёлых и находчивых» Александра Маслякова подала заявление в полицию после разрушения могилы телеведущего на Новодевичьем кладбище, сообщается 22 сентября в Telegram-канале КВН.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что 19-летний парень разгромил могилу основателя КВН на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест и разбросал цветы на могиле Маслякова.

Вандала задержала охрана кладбища, после чего он был передан полиции. Он признался, что разгромил могилу, объяснив свой поступок тем, что телеведущий якобы «не достоин там лежать». Предварительно, молодой человек находился под воздействием наркотиков.