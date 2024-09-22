Донецк, 22 сентября, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Один мирный житель ДНР погиб в результате агрессии со стороны ВСУ 22 сентября, сообщил глава республики Денис Пушилин.

РИА Новости / Сергей Аверин

Ещё девять человек получили ранения, отметил Пушилин в своём Telegram-канале.

«В Петровском районе Донецка вследствие применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1955 г. р., от разрыва снарядов кассетного типа ранения средней степени тяжести получили мужчина 1974 г. р. и женщина 1975 г. р., также пострадал мужчина 1978 г. р.», — сообщил глава ДНР.

Кроме того, ещё шесть человек получили ранения в результате применения ВСУ мин «Лепесток», обстрелов из ствольной артиллерии, сбросов боеприпасов с беспилотников. Повреждения получили шесть зданий в Донецке и Горловке.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 сентября сотрудник противопожарной службы погиб в результате детонации украинского дрона в ЛНР. Мужчина принимал участие в работах по ликвидации возгорания сухой растительности в Новоайдарском муниципальном округе.

В результате обстрела со стороны ВСУ села Черемошное в Белгородской области пострадали 12 человек, сообщил ранее в этот же день глава региона Вячеслав Гладков. Семеро пострадавших — бойцы самообороны, весь день они трудились над возвращением света в дома приграничных сёл, отметил Гладков.