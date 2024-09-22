Львов, Украина, 22 сентября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Всё мировое сообщество считает, что для окончания конфликта на Украине Киеву нужно отказаться от Крыма, заявил 22 сентября львовский журналист Остап Дроздов в эфире украинского телеканала НТА.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле «минус Крым», — сказал он, комментируя предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН для подготовки проведения некоего «честного референдума» о статусе полуострова.

19 сентября Сикорский заявил, что в Крыму через 20 лет стоит провести новый референдум. На следующий день он отказался от своих слов под предлогом того, что он якобы высказал такое мнение в ходе гипотетической дискуссии среди экспертов на основе off the record, то есть не предполагающей записи и цитирования.

Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак раскритиковал слова польского министра. По его утверждению, полуостров якобы должна контролировать украинская сторона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал слова Сикорского абсурдными. Он уточнил, что территория России и её регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-либо.