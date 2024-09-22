Москва, 22 сентября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Устроивший погром на могиле основателя и ведущего КВН Александра Маслякова объяснил причину своего поступка, сообщил 22 сентября источник РЕН ТВ.

Илья Питалев/РИА Новости

По предварительным данным, 19-летний парень на момент инцидента находился под наркотиками. Он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать».

Ранее стало известно, что неизвестный разгромил могилу основателя КВН на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест и разбросал цветы на могиле Маслякова.

Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что телеведущий в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц. У него было онкологическое заболевание.