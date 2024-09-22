Матч «Химки» и «Оренбург» собрал на трибунах 291 зрителя
Комментатор Дурасов: на матч «Химки» — «Оренбург» пришёл 291 зритель
Москва, 22 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. На матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Оренбург», пришёл 291 зритель, заявил 22 сентября в эфире телеканала «Матч ТВ» комментатор Сергей Дурасов.
Алексей Филиппов/РИА Новости
По его словам, он поголовно пересчитал каждого болельщика на трибунах.
Подмосковный футбольный клуб «Химки» в этот день сыграл вничью с «Оренбургом», встреча завершилась со счётом 0:0.
21 сентября казанский «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче девятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счётом 5:2. В составе «Краснодара» по дублю оформили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.