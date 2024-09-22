Химки, Московская область, 22 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Химки» с 24-й минуты играли в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил защитник Седрик Гогуа.

На сегодняшний день «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды семь очков после девяти матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке с семью очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 сентября казанский «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче девятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счётом 5:2. В составе «Краснодара» по дублю оформили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.