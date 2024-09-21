Самара, 21 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В составе «Краснодара» по дублю оформили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян. Ещё один гол забил хавбек Никита Кривцов.

«Акрон» ответил точными ударами полузащитника Стефана Лончара и форварда Владимира Хубулова. Две голевые передачи записал на свой счёт Артём Дзюба.

«Краснодар» набрал 21 очко после девяти туров и поднялся на первое место, обогнав санкт-петербургский «Зенит». «Акрон» идёт на 11-й строчке в турнирной таблице с восемью очками.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября «Акрон» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0. Дзюба дебютировал за тольяттинский клуб во втором тайме и сделал голевой пас.