Москва, 22 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Москвичи в составе команды России на Открытой международной астрономической олимпиаде стали обладателями пяти золотых медалей. Об этом 22 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Екатерина Чуркина из школы №179 набрала больше всего баллов и стала абсолютной победительницей соревнования», — написал он в Telegram-канале.

Также золото интеллектуального турнира завоевали Марк Яковлев из школы №179, Ольга Карасева и Дмитрий Тимофеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Леденев из школы «Летово». Столичный градоначальник поздравил их с высокими результатами.

Олимпиада состоялась на базе образовательного центра «Сириус», в ней участвовали ученики из 20 стран. Состязания из четырёх туров: наблюдательный, практический, теоретический и экспресс-тур.

Собянин напомнил, что в конце прошлого сезона москвичи проявили себя и на Всероссийской олимпиаде по астрономии, получив восемь дипломов победителя и 26 дипломов призëра.

Как сообщало ИА Регнум 14 июля, московские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Золото завоевали Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова. Серебро получил Захар Дегтеренко. Россия впервые участвовала в интеллектуальном состязании, которое прошло в Узбекистане, её представляли восемь участников.