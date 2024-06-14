Москва, 14 июня, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Московские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Telegram-канал Сергея Собянина

«Золото завоевали Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова. Серебро получил Захар Дегтеренко. Поздравляю ребят с убедительной победой», — заявил градоначальник.

Он отметил, что Россия впервые участвовала в интеллектуальном состязании, которое прошло в Узбекистане. Свои знания продемонстрировали школьники из стран ШОС и БРИКС. Россию представляли восемь участников, четверо из которых — москвичи.

Соревнование включало два тура: теоретический и практический. Для успешного выступления необходимо было глубоко разбираться в молекулярной и эволюционной биологии, биоинформатике, биохимии и многом другом, отметил мэр Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая стало известно, что сборная Москвы получила 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, из 260 дипломов победителей и 1071 — призёра. По словам Собянина, абсолютными победителями стали 36 учеников московских школ. По биологии, информатике, искусству, немецкому языку, технологии, физкультуре и итальянскому языку участники олимпиады улучшили прошлогодние результаты.

При этом 90 москвичей получили дипломы сразу по двум предметам, девять — по трём, подчеркнул мэр Москвы.