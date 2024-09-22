Москва, 22 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Многие игроки в популярного Telegram-приложения Hamster Kombat, появившегося в марте 2023 года, остались недовольны результатами игры. Об этом 22 сентября сообщила «Газета.Ru».

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Своё разочарование они высказали после того, как разработчики по завершении первого сезона конвертировали накопленные ресурсы геймеров в криптовалюту HMSTR, которую позже можно будет продать на биржах.

Некоторые пользователи за каждодневные нажимания по мультяшному хомяку рассчитывали заработать миллионы, однако в итоге получили несколько тысяч рублей. Более того, часть активных игроков и вовсе оставили без ничего.

Разработчиками ранее сообщили, что основным источником денег во время раздачи станет показатель пассивного дохода в игре.

«Если учесть, что многие телефон включенным на ночь оставляли и это убивало аккумуляторы, то Hamster Kombat загнал их в минус, чем в плюс», ― написал в комментариях в одном из Telegram-каналов, посвящённых игре, пользователь с ником Alex.

Вторым ключевым параметром для получения монет стали ключи, которые выдавались за мини-игры, что стало неожиданностью для геймеров.

Выяснилось, что за 1 млн прибыли в час игроки получили примерно по 220 HMSTR. То есть при текущем курсе HMSTR на криптобиржах в $0,01, за каждый 1 млн прибыли в час игроки получат $2,2, что равно около 203 рубля.

Кроме того, на этапе раздачи монет некоторые пользователи узнали, что не смогут ничего заработать. Это касается тех геймеров, кто прибегал к автоматизированным средствам добычи монет, то есть читерил. При этом игроки утверждают, что соблюдали все правила, а о нарушениях узнали уже в момент, когда им должны были сообщить сумму заработанного.

Многие пользователи после этого обвинили игру в обмане и задались вопросом, стоит ли вообще связываться с такими проектами.

Как сообщало ИА Регнум, аналитики Yota, которые изучили обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр, пришли к выводу, что в 2024 году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми более 11 часов, что на 85% больше показателя 2023 года. Кроме того, выросло и число пользователей: с начала года аудитория популярных мобильных игр увеличилась на 28%, а в сравнении с июлем 2023 года этот показатель вырос в полтора раза. Чуть более трети игрового мобильного трафика приходится на россиян 36–45 лет (34%).

Наиболее популярной игрой по объёму потраченного интернет-трафика за шесть месяцев 2024 года стала Mobile Legends, год назад она замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн-платформа для создания игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call Of Duty и игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.