Москва, 15 августа, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В 2024 году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми более 11 часов, что на 85% больше показателя 2023 года. Вместе с тем растет и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, которые изучили обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

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В текущем году пользователь мобильных онлайн-игр тратит на них в среднем 11 часов 30 минут ежемесячно. Год назад этот показатель составлял 6 часов 10 минут в месяц. Кроме того, выросло и число пользователей: с начала года аудитория популярных мобильных игр увеличилась на 28%, а в сравнении с июлем 2023 года этот показатель вырос в полтора раза.

Наиболее популярной игрой по объему потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года стала Mobile Legends, год назад она замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн-платформа для создания игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call Of Duty и игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.

Чуть более трети игрового мобильного трафика приходится на россиян 36–45 лет (34%). Вторая самая активная категория — абоненты 26–35 лет (28%), еще 17% интернет-трафика этого сегмента потребляют россияне в возрасте 46–55 лет. Мужская и женская аудитория любят мобильные игры почти одинаково — мужчины составляют 52% от всех пользователей, на них же приходится 54% от всех потраченных в играх гигабайт.

«Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста», — рассказал руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский. Он добавил, что в ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который, помимо минут связи и пакета интернета, включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры: от PUBG Mobile и StandOff 2 до Mobile Legends. «Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи», — поясняет Чернявский.

По данным Yota, в 2024 году больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск.