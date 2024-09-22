Москва, 22 сентября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую гаубицу L119 украинских формирований у села Петропавловка в Харьковской области. Об этом 22 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Отмечается, что военнослужащие армии России в ходе разведки выявили замаскированную в лесополосе гаубицу L119 украинских боевиков в районе населённого пункта Петропавловка в Харьковской области.

«В результате точного удара, нанесенного расчётом барражирующего боеприпаса «Ланцет», артиллерийское орудие ВСУ было поражено», — проинформировали в ведомстве.

Полученные в режиме реального времени кадры объективного контроля говорят о возгорании артиллерийского орудия противника, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября российская армия нанесла удары по двум пунктам временной дислокации украинских боевиков. Один из них был осуществлён в Петропавловке Харьковского района, находящейся в шести км к востоку от Купянска. В результате этого ВСУ лишились почти 30 бойцов.

Российские Воздушно-космические силы также нанесли удар по пункту временной дислокации украинских формирований у Звановки на временно оккупированной украинскими националистами территории Донецкой Народной Республики. В результате удара ВСУ потеряли свыше 20 военных и четыре единицы автомобильной техники.