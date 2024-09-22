Сумы, Украина, 22 сентября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Почти треть населения города Глухова в Сумской области на севере Украины эвакуирована, заявила 22 сентября глава Глуховской общины Надежда Вайло, слова которой приводятся в Telegram-канале Сумской областной администрации.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«В городе Глухове объявлена обязательная эвакуация. На сегодняшний день 10 тыс. человек уже выехали из города, это почти треть», — сказала она.

Она назвала эвакуацию своевременной и уточнила, что с момента провозглашения эвакуационных действий почти 70% детей уже эвакуированы.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября в трёх населённых пунктах Шосткинского района в Сумской области Украины — Глухове, Свессах и Эсмани — была объявлена обязательная эвакуация.

Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Вооружённые силы Украины атаковали Курскую область 6 августа, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы сорвали эти планы, остановив противника в приграничных районах и начав выдавливать с территории РФ.

Минобороны России 22 сентября информировало, что российские военные поразили районы сосредоточения и резервы 10 бригад Вооружённых сил Украины в Сумской области. В том числе были поражены подразделения украинской армии в Глухове.

По последним данным, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 16 тыс. военных, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS и другую технику.