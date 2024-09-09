Сумы, Украина, 9 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. В трёх населённых пунктах Шосткинского района в Сумской области Украины объявлена обязательная эвакуация, сообщается 9 сентября в Telegram-канале областной военной администрации.

Global Look Press

«В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населённых пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани», — говорится в сообщении.

Более подробной информации не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа на Украине приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из 14 подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов ДНР. Позднее зону принудительной эвакуации расширили. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет организована почти в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин.