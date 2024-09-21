Горловка, ДНР, 21 сентября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб, ещё восемь человек получили ранения в результате обстрелов и атаки украинских БПЛА на Горловку и Набережное в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Один человек погиб, ещё восемь мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

При артиллерийских обстрелах со стороны ВСУ в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки погиб мужчина, ещё пять человек, в том числе женщина, пострадали. В результате атаки БПЛА-камикадзе и сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадали мирный житель и машинист электровоза.

В населённом пункте Набережное один человек получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.

По словам Пушилина, медицинскую помощь оказывают всем пострадавшим, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), в субботу вечером в период с 17:00 по 20:30 по местному времени (совпадает с мск) зафиксировано девять обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Боевики ВСУ выпустили суммарно 24 снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Денис Пушилин сообщил, что три мирных жителя погибли и ещё 15 были ранены при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики за день осуществили 25 атак на населённые пункты региона, выпустив в общей сложности 60 боеприпасов, в том числе кассетного типа.