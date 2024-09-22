Дальнегорск, Приморский край, 22 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Японском море стая косаток окружила рыбаков из Приморского края. Один из мужчин заснял происходящее на видео, опубликованное 22 сентября.

Кадр из видео

Встреча рыбаков с морскими хищниками произошла недалеко от села Рудная Пристань. Одно животное выплыло к людям, неся в зубах мясо.

Косатки несколько раз проплыли под лодкой, выныривая на поверхность. Млекопитающие вели себя дружелюбно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917906" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Крупные косатки окружили приморских рыбаков в Японском море

Как сообщало ИА Регнум, возле побережья Курильских островов в конце февраля нашли двухметровую акулу, родившую двух акулят. О хищной рыбе с детёнышами сообщили жители Серноводки.

В конце июля группа косаток потопила парусную яхту Bonhomme William под флагом Великобритании в Гибралтарском проливе. Инцидент произошёл в трёх километрах от побережья Барбате на юге Испании. Судно запросило буксировку. Позже экипаж яхты сигнализировал, что 11-метровая яхта тонет. Моряков спасло судно Enif.