Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Около побережья Курильских островов нашли двухметровую акулу, которая родила двух акулят. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе заповедника «Курильский» Елена Линник в соцсети «ВКонтакте».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Линник уточнила, что после сообщения жителей Серноводки об обнаружении крупной акулы на побережье Тофицкого рейда они с коллегами выехали на место.

«Акулу мы нашли, немного переместили, сделали промеры (длина 211,5 см), рассмотрели и сфотографировали её со всех сторон, взяли пробы (зубы, кожа с жировой прослойкой)», — написала она.

По словам замдиректора заповедника, в сообщении об обнаружении хищной рыбы говорилось о том, что она накануне уже на берегу родила акулят, однако их найти не удалось. По словам Линник, их могло смыть в море.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября 2023 года жители посёлка Мыса Бриджуотер в австралийском штате Виктория нашли трёхметровую белую акулу-людоеда, которую разорвало пополам неизвестное животное. По словам учёных, это могла сделать косатка, стаю которых незадолго до этого заметили неподалёку.

На купавшуюся в море у пляжа города Бичпорт в Австралии женщину 4 октября 2023 года напала акула. Хищная рыба смогла прокусить женщине бедро, после чего купавшуюся извлекли из воды и госпитализировали.