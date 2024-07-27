Мадрид, 27 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Следовавшую в Гибралтарском проливе под британским флагом парусную яхту Bonhomme William потопила группа косаток, трёх находившихся на борту людей удалось спасти. Об этом 27 июля сообщила морская спасательная служба Испании в соцсети X.

Соцсети

Инцидент случился вечером 24 июля в момент, когда британская яхта находилась на расстоянии двух миль от побережья Барбате на юге Испании.

Отмечается, что Bonhomme William запросила буксировку после встречи с косатками, а позднее экипаж яхты сообщил, что 11-метровое судно начало тонуть.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трёх человек, находившихся на борту», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая стая косаток протаранила и потопила парусную яхту Alboran Cognac в Гибралтарском проливе. Двух находившихся на её борту человек спас находившийся рядом нефтяной танкер, а сама яхта в итоге затонула.

Эксперты считают, что речь идёт о субпопуляции косаток из примерно 15 особей, известных как «Глэдис» и обитающих между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Морские млекопитающие не впервые атакуют и топят суда. Первый подобный инцидент задокументировали в мае 2020 года. Косатки затопили пять парусных лодок и два марокканских рыболовецких судна.