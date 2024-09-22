Москва, 22 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и СК РФ с требованием проверить слова художника Павла Шевелёва о вине СССР в начале Второй мировой войны. Об этом 22 сентября сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

По информации канала, художник написал пост о том, что Советский Союз начал войну вместе с Германией. В организации подобное высказывание назвали вопиющим примером фальсификации истории.

«Такие высказывания оскорбляют память миллионов советских граждан, которые отдали свои жизни за освобождение мира от нацистской угрозы», — указано в обращении организации.

Если после проверки будет возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 («Реабилитация нацизма»), художнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня следствие возбудило уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о реабилитации нацизма.

21 июня прокуратура направила следствию материалы проверки в отношении историка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. На одном из видеохостингов выявили администрируемый Эйдельман канал. В одной из видеозаписей обнаружили высказывания, выражавшие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества, отметила прокуратура.

Минюст внёс Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.