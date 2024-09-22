Красноярск, 22 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Одна из версий гибели трёх детей в Красноярском крае — отравление ядовитым веществом, которое перепутали с приправой и положили в пельмени и курицу. Об этом 22 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

Отмечается, что точная информация будет после вскрытия, сейчас отраву изъяли.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что допрошен индивидуальный предприниматель, который является хозяином продуктового магазина «Олимп». Проведён осмотр места происшествия, в магазине и в доме по месту проживания семьи изъяты продукты питания и иные вещества.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района в Красноярском крае семья из двух родителей и четырёх детей поужинала курицей и пельменями из магазина. На следующее утро они обратились за медицинской помощью с признаками тошноты и рвоты и болями в животе.

После отравления трое детей умерли. Состояние остальных членов семьи оценивается как стабильно тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).