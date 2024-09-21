Красноярск, 21 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. В селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края двое детей скончались от отравления, поужинав курицей и пельменями из магазина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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«Около 11 часов утра родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты, болями в животе. В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице. Накануне трагедии вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине», — сказано в заявлении ведомства.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября в Москве выявили пищевое отравление у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов на Олимпийском проспекте. У пострадавших возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе. Медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Поставщика еды задержали 16 сентября.

В Москве в июле 17 человек отравились, употребив шаурму из торговых точек на Дмитровском шоссе. В трёх заведениях прошли следственные действия. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим, — сальмонеллёз.