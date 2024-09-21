Харьков, Украина, 22 сентября, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Как минимум два взрыва прогремели в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 21 сентября сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

Как уточнил Терехов, в городе прогремели два взрыва, один из них в Шевченковском районе. По словам главы города, в результате взрыва повреждены несколько автомобилей и пострадали люди.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области, а также в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях на момент взрывов звучал сигнал воздушной тревоги.

Министерство обороны РФ пока что никак не прокомментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Сумы прогремело несколько взрывов. 21 сентября во временно подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. В тот момент на временно захваченной украинскими боевиками части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 сентября сообщил, что российские военные нанесли удар по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы.