Рамалла , 22 сентября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) применили слезоточивый газ возле офиса телеканала Al Jazeera в городе Рамалла на Западном берегу Иордана. Об этом 22 сентября сообщается на сайте телеканала.

Mahmoud Illean/AP/TASS

Уточняется, что ранее израильские военные пришли с оружием в офис Al Jazeera и потребовали освободить здание, объяснив своё требование закрытием работы телеканала на 45 дней.

«Рядом с офисом Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу продолжают звучать звуки выстрелов и (использоваться. — Прим. ред.) слезоточивый газ после того, как израильские солдаты совершили налёт и закрыли офис», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле израильский парламент принял закон, позволяющий закрывать работающие на территории еврейского государства иностранные СМИ. Документ также позволяет конфисковать их оборудование.

В мае правительство Израиля единогласно проголосовало за запрет вещания Al Jazeera на территории страны. В Тель-Авиве объяснили такое решение тем, что телеканал якобы наносит ущерб безопасности Израиля.

В конце июля в городе Газа корреспондент и оператор Al Jazeera Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате обстрела со стороны военных ЦАХАЛ.