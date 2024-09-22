Наступивший 941-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован отражением атак 15 украинских беспилотников самолётного типа над рядом российских территорий. По данным Минобороны, в ночь на 22 сентября четыре вражеских дрона уничтожены над территорией Ростовской области, два — над территорией Курской области, по одному — над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Ранее о том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать территории северной части Астраханской области, известил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин, подчеркнув, что все службы и средства отработали штатно, атака отражена, пострадавших нет.

Тем временем Минобороны показало видеокадры того, как экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917825" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа Су-34 в курском приграничье

Продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции украинских боевиков боевые расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/87Gp67QvX" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа расчётов гаубиц Д-30 группировки войск «Запад»

Подробности — в трансляции ИА Регнум.