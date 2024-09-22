Таллин, 22 сентября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Извлечение из могил останков воинов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в Эстонии является актом вандализма, заявил журналистам временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Дипломат отметил, что действия Таллина направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что РФ решительно осуждает указанную деятельность.

«Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны», — сказал временный поверенный, которого цитирует «РИА Новости».

По его словам, появление сообщений об эксгумации останков советских солдат в Эстонии превратилось в тенденцию. Салимуллин напомнил, что в 2024 году на Таллинском военном кладбище были эксгумированы останки погибших красноармейцев, а плиты с их именами демонтированы.

По словам дипломата, такие же шаги наблюдаются в городе Тарту. Временный поверенный добавил, что это происходит в Эстонии параллельно с «прославлением» нацистских коллаборационистов.

В начале июля политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя перенос в Эстонии захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, заявил в беседе с ИА Регнум, что снос памятников советским воинам-освободителям в европейских странах может прекратиться только после победы России в спецоперации.

Эксперт указал на то, что речь идёт не просто о действиях эстонских властей, а это стало частью общеевропейской политики. Он уточнил, что курс на ликвидацию всех памятников воинам-освободителям был дан Европарламентом.