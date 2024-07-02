Москва, 2 июля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Снос памятников советским воинам-освободителям в европейских странах может прекратиться только после победы России в спецоперации. Такое мнение 2 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя перенос захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, в Эстонии.

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Телерадиокомпания ERR сообщила, что в деревне Техумарди на острове Сааремаа начали сносить надгробия в месте захоронения советских воинов. Останки перезахоронят неподалёку в деревне Лымала без восстановления плит с именами погибших.

Шишкин отметил, что это не просто действия эстонских властей, а часть общей политики Европы. В 2019 году парламент Европейского союза принял резолюцию, в которой Советский Союз был назван таким же виновником развязывания Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия. В этой резолюции также содержится пункт о необходимости очистить территорию стран ЕС от всех монументов и памятных знаков, напоминающих о режимах, развязавших Вторую мировую войну, напомнил историк.

Таким образом, установка на ликвидацию всех памятников воинам-освободителям была дана Европейским парламентом. И эти действия являются политикой Европы в целом, пояснил он.

«Чтобы пресечь подобные действия, нужно, чтобы ликвидаторы памятников боялись это делать. Только страх может остановить их. Раньше они носили цветы к памятникам советских воинов не потому, что восторгались их подвигом, а потому, что просто боялись показать своё истинное отношение. Поэтому нужно стать сильными и победой закончить спецоперацию на Украине. Нужно сделать так, чтобы европейцам и в голову не приходило, что на памятник советским воинам можно поднять руку», — подчеркнул Шишкин.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в Таллине направило ноту протеста в министерство иностранных дел Эстонии с призывом остановить перенос захоронений советских воинов в стране. Отмечается, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года в этом месте произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны. При освобождении острова от немецко-фашистских захватчиков погибли сотни советских воинов, среди которых огромное количество эстоноземельцев.

В ноябре 2022 года правительство Эстонии упростило правила сноса памятников советского времени. В 2022 году в Нарве был демонтирован памятник танку Т-34 и ещё шесть военных монументов. В Эстонии было снесено более 50 мемориалов и памятников с советской символикой.

В Латвии 9 мая возложение цветов на местах, где находились снесённые советские памятники, будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за это предусмотрено наказание. Кроме того, запрещено использование символики Великой Отечественной войны, СССР и современной России.

Также полиция предупредила, что 9 мая в стране будет усилено патрулирование с привлечением для обеспечения общественного порядка батальона специального назначения.

В сентябре 2022 года Резекненская городская дума (восточная Латвия) приняла решение о демонтаже памятника советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Власти заявили, что согласовали предложения по сносу военно-исторического объекта с министерством охраны среды и регионального развития. Бронзовый памятник планировали отправить в Музей оккупации в Риге.