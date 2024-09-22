Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Гибелью водителя завершилась погоня за автомобилем сотрудников полиции в Нью-Йорке, ещё восемь человек получили ранения. Об этом 21 сентября сообщило Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Как уточнил комиссар полиции округа Нассау Патрик Райдер, инцидент произошёл вечером 21 сентября в округе Квинс. Сотрудники полиции попытались остановить водителя, но он врезался в полицейские машины и чуть не наехал на сотрудников полиции, заставив двух офицеров отпрыгнуть с дороги. После удара об автомобили полиции водителя вынесло на полосу встречного движения.

«Он выскочил на полосу встречного движения, протаранил полицейскую машину, врезался в гражданские автомобили и потерял контроль над собственным транспортным средством», — пояснил Райдер.

Погоня за нарушителем продолжалась до тех пор, пока он, не справившись с автомобилем, остановился на насыпи. Полицейские потребовали выйти из автомобиля, но мужчина ответил категорическим отказом. После чего правоохранители открыли огонь на поражение.

Также отмечается, что семь сотрудников полиции, пятеро из округа Нассау и двое из Нью-Йорка, были госпитализированы. На одного из офицеров наехал автомобиль, ещё двое пострадали, отпрыгивая в безопасное место, трое офицеров получили огнестрельные ранения. Кроме того, травмы получил водитель гражданского автомобиля, оказавшегося на месте происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека погибли в Волгодонском районе Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем. Автобус следовал из Элисты в Ростов, в нём ехали 22 человека, в том числе двое детей. После ДТП в транспорте начался пожар.

20 сентября в ДТП погибла заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина во время возвращения из командировки из Йошкар-Олы. Жертвами аварии стали также ещё два человека, кроме того, двое пострадали: водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.