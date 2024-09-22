В Нью-Йорке полицейская погоня закончилась гибелью водителя
Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Гибелью водителя завершилась погоня за автомобилем сотрудников полиции в Нью-Йорке, ещё восемь человек получили ранения. Об этом 21 сентября сообщило Associated Press.
Как уточнил комиссар полиции округа Нассау Патрик Райдер, инцидент произошёл вечером 21 сентября в округе Квинс. Сотрудники полиции попытались остановить водителя, но он врезался в полицейские машины и чуть не наехал на сотрудников полиции, заставив двух офицеров отпрыгнуть с дороги. После удара об автомобили полиции водителя вынесло на полосу встречного движения.
«Он выскочил на полосу встречного движения, протаранил полицейскую машину, врезался в гражданские автомобили и потерял контроль над собственным транспортным средством», — пояснил Райдер.
Погоня за нарушителем продолжалась до тех пор, пока он, не справившись с автомобилем, остановился на насыпи. Полицейские потребовали выйти из автомобиля, но мужчина ответил категорическим отказом. После чего правоохранители открыли огонь на поражение.
Также отмечается, что семь сотрудников полиции, пятеро из округа Нассау и двое из Нью-Йорка, были госпитализированы. На одного из офицеров наехал автомобиль, ещё двое пострадали, отпрыгивая в безопасное место, трое офицеров получили огнестрельные ранения. Кроме того, травмы получил водитель гражданского автомобиля, оказавшегося на месте происшествия.
Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека погибли в Волгодонском районе Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем. Автобус следовал из Элисты в Ростов, в нём ехали 22 человека, в том числе двое детей. После ДТП в транспорте начался пожар.
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